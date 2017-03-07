陸報復韓企 外媒：南韓將向WTO申訴

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外媒報導，南韓執政黨今天表示，中國大陸因南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）而對南韓企業採取貿易報復措施，南韓考慮向世界貿易組織（WTO）提起申訴。

路透7日報導，去年7月南韓決定部署THAAD，以因應北韓的飛彈威脅。不過，中國大陸反對部署薩德反導系統，稱THAAD雷達偵測範圍可覆蓋大陸領土。

這項消息傳出後，南韓在中國大陸的企業傳出遭遇網路攻擊、店面關閉和被罰款的事件，當時中國官方媒體呼籲對南韓產品和服務進行抵制。

面對一連串的南韓企業遭抵制的情事，中國大陸外交部發言人耿爽重申，中國大陸始終依法保護外國企業在陸的合法利益，但前提是有關企業在陸經營必須「依法合規」。

據韓聯社報導，大陸未批准3月濟州航空（Jeju Air）等航空公司增加兩國間包機航班的申請，成為涉嫌歧視的最新例證。

報導稱，今年1至2月，大陸也有類似拒批行為，均未提供任何一次拒批的原因。

大陸國家旅遊局2日召集北京多家旅行社，以口頭方式下令禁止銷售所有「韓國遊」產品，並計畫將「韓國旅遊禁令」範圍從北京逐漸擴大至中國大陸全境。

另外，樂天集團為薩德在南韓部署提供用地，大陸網民在天涯論壇上「揪團」要砸樂天集團在大陸的門市。樂天集團表示，在中國的39家零售店在被監管當局檢查後關門，且有一家店面收到罰單。1060307

(中央社)