謝棟樑、余燈銓、廖述乾雕塑展 建國科大展出

雕塑大師謝棟樑在開幕式上演出陳氏太極拳。(謝瓊雲攝)

曾為蔣公銅像指定塑造者的謝棟樑近年浸淫太極拳法，藝術創作也融入易經與太極武術內涵，此次展出一系列不鏽鋼材質近作。(謝瓊雲攝)

台中七期豪宅區建商最愛的雕塑大師余燈銓，以超大眼鏡造型製作成可乘坐的盪鞦韆，與角落忙著低頭滑手機的忘我小童相映成趣。(謝瓊雲攝)

廖述乾的作品「喜上眉梢」充滿童趣。(謝瓊雲攝)

建國機械系二乙陳韋如到學校美術館看展，對大型藝術展品還能坐上體驗感到驚奇，作品喚起她許多小時候的記憶。(謝瓊雲攝)

台灣美展永久免審查的雕塑大師謝棟樑（左起）、余燈銓和廖述乾，受邀至建國科大美術館展出各自創作。（謝瓊雲攝）

建國科大董事長吳聯星(前)與校長陳繁興(後)也體驗充滿童趣的鞦韆。(謝瓊雲攝)

建國科大美術館的雕塑展將展至4月14日。(謝瓊雲攝)

建國科大美術館6日舉行台灣美展永久免審查作家謝棟樑、余燈銓、廖述乾的三人雕塑展開幕式，以太極之道和童趣兩大主題，包含青銅、不銹鋼、塑鋼等材質，共展出53件大型公共藝術作品，展期至下月14日。

謝棟樑是全台首位永久免審查的雕塑名家，早年因常被指定塑造蔣公和蔣經國銅像而聲名大噪，更是嘗試將玻璃纖維取代傳統石膏作為雕塑素材的先鋒，近年勤練陳氏太極拳，嘗試將太極武術之道融入藝術，以金屬材質創作出許多簡約意境抽象的作品。

余燈銓的創作常廣泛被建商採用作為公共藝術造景，早已成為台中七期豪區亮眼的新地標，創作許多續互動性的大型銅雕作品，此次以童年系列，展示古今少年的生活演變，從在戶外嬉戲、追逐變成低頭族，其中超大眼鏡造型盪鞦韆最吸睛。

廖述乾的作品，則以校園時期展現寫實功力，對於選擇女性為創作主軸，其實女性柔美的肢體，將套進現代小孩較豐滿的身體，咧嘴而笑的圓圓臉龐，是作品的特色。

建國科大機械系學生陳韋如說，看展時意外發現許多藝術作品還可以乘坐，尤其是實體大小的盪鞦韆，讓她想到小時候美好的童年回憶。

館長許文融說，許多雕塑界的藝術創作者都曾師承於謝棟樑，余燈銓的作品充滿童趣寫實反映台灣社會的演變，廖述乾的作品以親子為主題，三人對創作定義就是不斷發現與表現，風格各異，這次難得能整合這麼多作品完整呈現，非常具有可看性。

(中時)