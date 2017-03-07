V寶羞笑甜喊3次「愛媽媽」 惹哭徐若瑄
藝人徐若瑄和新加坡富商李雲峰結婚、生下兒子Dalton（V寶）後，不時就會在臉書分享家庭生活，廣受粉絲喜愛，今（7日）她PO出一段V寶學說話的影片，聽到兒子連喊3聲「愛媽媽」，讓徐若瑄忍不住感動泛淚。
影片中，徐若瑄的友人在一旁引導V寶說出「愛媽媽」，V寶便馬上領會跟著喊，見自己成功了，還自我鼓勵地拍拍手，模樣甚是可愛，接著受在大人們的鼓掌聲下，V寶又說了2次「愛媽媽」，每次講完還露出害羞笑容，融化眾人的心。
而徐若瑄聽到兒子開口告白，不禁感性透露，她其實在一旁偷偷的眼閃涙光，網友看了影片也紛紛大讚V寶超可愛，稱聽了心都暖了，且看到V寶笑彎眼的模樣，直呼「都疼好像媽咪喲！有愛笑的眼睛」、「眼睛完全拷貝媽咪」。
(中時電子報)
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