WBC》韓國連吞兩敗 金寅植：技術不如荷蘭

韓國隊連吞兩敗，到了退無可退的地步。(林勝發攝)

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2017經典賽Ａ組預賽地主韓國隊，竟連輸以色列與荷蘭兩場，總教練金寅植表示，今天在整體投打技術方面，都比不上荷蘭。

韓國隊連輸兩場，幾乎已到了退無可退的地步，金寅植今賽後受訪時說：「其實今天是最重要的，雖然我們也有擊出安打，但無法串連打回分數，成為這場比賽的最大差別。」

這次韓國在徵召上遇到困難，所有大聯盟韓籍打者都無法回來效力，金寅植回應，如果秋信守、金賢洙等人加入，韓國隊的棒次會更加完整，但這次徵召到一些年輕戰力加入，也讓他們學習到東西，相信會帶給他們很好的經驗。

(中時電子報)

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