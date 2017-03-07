東京國際食品展 台灣館占地1560平方公尺創新高
2017東京國際食品展7日在千葉幕張展覽場盛大開幕，我國8縣市首長親率團參展，組成近年來最大型的海外參展團，聯合行銷台灣的特色物產和食品。
位於第5展覽館的台灣館7日上午舉行了熱鬧的開幕典禮，農委會主委林聰賢、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳、我國駐日代表謝長廷、國貿局副局長徐大衛、嘉義縣長張花冠、嘉義市長涂醒哲、高雄市長陳菊、屏東縣長潘孟安、台中市長林佳龍、新北市副市長葉惠青、雲林縣副縣長丁彥哲及台南市副市長張政源等共8位縣市首長一同出席。
林聰賢致詞表示，這次農委會組成台灣「國家隊」，到日本推廣農特產品與食品，與日本朋友共同行銷。中央將持續支持地方政府，並在第一線扮演好生產履歷與品質管理的工作，將台灣最好的農特產品、美食與人情味，一起外銷全世界。
外貿協會董事長黃志芳表示，這次東京國際食品展上台灣館的使用面積為1,560平方公尺，是近來最大的海外參展團。展出的項目多元，除農產品之外，還有高山茶、水產品、養生健康食品等，一定能滿足日本買主的需求。這次也展出清真認證商品，也展現台灣食品進軍國際的企圖心。
台灣館7日一早即湧入大批人潮，主辦單位預估為期4天的東京國際食品展，將吸引約7萬7,000名買家等專業人士前往參觀，提供各地食品尋求開拓商機的極佳管道。
「東京國際食品展」自1976年首屆舉辦迄今，已成為亞洲最具規模的專業食品展，並與「德國科隆展」與「法國巴黎食品展」並列為全球前三大專業食品展，是進軍亞洲市場的通道，今年有來自79個國家與地區、3,250個單位參展。
(中時)
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