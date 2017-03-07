璞園1分贏球 3連勝富邦晉季後賽次輪
SBL璞園今天靠戴維斯終場前關鍵的中距離跳投得手，以79比78的比數，1分險勝富邦，在季後首輪拿下3連勝，同時以3勝1負的成績淘汰富邦，晉級季後賽次輪。
第14季超級籃球聯賽（SBL）季後賽首輪，富邦勇士與桃園璞園建築的比賽，今天在彰化體育館進行。
在5戰3勝制的季後賽首輪，例行賽戰績排名第4的富邦先擁1勝，但季後賽開打後，例行賽戰績第5的璞園連拿兩勝，反而率先「聽牌」，也讓富邦在今天面臨背水一戰。
首節雙方以23比23戰平，次節璞園打出17比15攻勢，上半場以40比38領先富邦兩分，第3節璞園再打出23比19攻勢，續以63比57領先富邦。
末節雙方競爭激烈，比賽剩下41.2秒時，蔡文誠抄球上籃得手，讓富邦以78比77將比分超前，但戴維斯（Quincy Davis）在終場前26秒的中距離出手命中，讓璞園再以1分領先。
持有球權的富邦隨後積極搶攻，張伯維切入上籃沒進，蔡文誠雖抓下籃板，但籃下也沒擺進，最終璞園就以79比78擊敗富邦，在季後賽拿下3連勝，也以3勝1負擠下富邦，晉級季後賽次輪。1060307
(中央社)
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