諾魯總統中文高歌朋友 蔡總統笑開懷

總統蔡英文今晚國宴款待諾魯共和國總統瓦卡伉儷，瓦卡強調，諾魯會持續地做為中華民國的朋友與夥伴；瓦卡並現場即興以中、英文高歌「朋友」，讓蔡總統笑容滿面。

「朋友一生一起走，那些日子不再有，一句話、一輩子，一生情，一杯酒；朋友不曾孤單過，一聲朋友，你會懂，還有傷，還有痛，還要走，還有我」，瓦卡與訪問團成員，一邊看著手機裡的歌詞，一邊在國宴以中文、英文演唱「朋友」。

蔡總統晚間偕同副總統陳建仁在總統府，以國宴款待諾魯共和國總統瓦卡(Baron Divavesi Waqa)伉儷，這也是瓦卡第13度來台訪問；瓦卡總統這首「朋友」，成了國宴最大亮點。

蔡總統致詞提到，台灣跟諾魯有緊密的關係，多年來，在各項領域都有頻繁的交流。

蔡總統說，從2006年至今，台灣獎學金支持了36位諾魯優秀的青年來到台灣就讀大專院校，其中，當然也包括瓦卡的千金、瓦卡小姐（Carrentai Waqa）。

她說，瓦卡小姐目前在高雄醫學大學學習醫學檢驗與生物技術，今天因為課業的關係，無法出席今天的晚宴，她要祝福瓦卡小姐順利完成學業，回到故鄉守護諾魯人民的健康。

蔡總統指出，中華民國與諾魯具有友好的邦誼，這份友誼也是協助台灣參與國際組織的一股重要力量，在這裡她要代表台灣人民再一次感謝諾魯與瓦卡對台灣的大力支持，期盼台諾兩國能夠在互惠互助的精神之下，深化合作、共創未來。

瓦卡致詞提到，過去這幾年，諾魯非常幸運能夠有像中華民國台灣這樣的友邦、夥伴，特別是在諾魯困難的時期，有著台灣的協助，才能團結並有現今的成就，台灣的邦誼與協助，對諾魯是無價且至關重要的。

瓦卡說，中華民國台灣是一個全球社會的模範公民，堅持著雙方共同擁有的信念與價值，如和平、自由、民主、人權等，諾魯深信國際社會能夠受益於中華民國台灣在各種國際場域的參與。

他對蔡總統說，「總統閣下請妳放心，諾魯會持續地做為中華民國的朋友與夥伴」，持續支持台灣對於國際組織的參與。1060307

(中央社)