研究：減少食物浪費 企業和消費者雙贏

據今天發表的一項研究，企業每花1美元來減少食物浪費，就能平均省下14元；消費者則可藉由減少垃圾量而節省荷包。

路透社報導，湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）這項研究分析17個國家的700家餐廳、食物製造商、零售商和餐飲公司，發現其中99%從減少浪費的投資中賺到了錢。

英國最大零售商特易購公司（Tesco）執行長路易斯（Dave Lewis）在電話告訴記者：「仍有太多企業和政府人士不知道或不確定，透過減少食物損失或浪費，他們能獲得什麼。」

推動減少浪費的人士表示，丟棄食物會浪費食物生長、儲存和運送過程中所需的水、能源和燃料；被丟掉的食物最後在垃圾掩埋場腐化後，會釋放有害的溫室氣體。

這項研究分析的企業透過一些方法以減少食物浪費，例如提升冷藏效率以及改成效果更好的包裝方式，藉此延長產品保存期限。

這些企業因為減少丟棄食物而獲得額外收入的回報，並因更低的垃圾管理成本而受惠，而且因為不用購買最後都會丟掉的食物而省下金錢。

研究說，美國四口之家平均一年丟棄價值約1500美元的食物，戒掉浪費的習慣也對消費者荷包大有助益。（譯者：中央社周慧盈）1060307

(中央社)