竹科周邊交通壅塞 五楊延伸頭份段有譜
新竹科學園區帶來龐大經濟效益，卻造成周邊交通壅塞，市府多次向中央爭取，中山高五楊高架延伸至苗栗頭份路段，6日交通部長賀陳旦親口同意，將該段「可行性評估」預算，列入行政院「前瞻基礎建設計畫」，未來可望大幅提升新竹市民生活品質。
市長林智堅指出，新竹科學園區創造15萬人就業機會，因人口不斷進駐，交通問題益發突顯，加上五楊高架未向南延伸，導致竹科周邊交通改善有限，中山高「新竹段」包括竹北、公道五、竹科及光復路系統交流道，無論是否尖峰，用路人大多面臨塞車困擾。
市府向中央多次溝通，副市長沈慧虹6日也再度北上，與立法院民進黨團總召柯建銘聯手爭取，當面向交通部長賀陳旦、高公局長趙興華，表達推動五楊高架延伸的迫切與重要性，勿讓「塞車」影響大新竹的經濟與城市發展。
會中，賀陳旦當場允諾，支持編列相關預算，並將「可行性評估」納入行政院4年1兆「前瞻基礎建設計畫」，為五楊高架延伸案跨出關鍵第1步，林智堅得知後，也為此表達感謝，並將與柯建銘持續關注此案進度，解決竹科及周邊地區交通壅塞。
(中時)
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