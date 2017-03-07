漢微科併購案 2被告涉內線百萬交保

台北地檢署偵辦「投行圈第一美女」、瑞士信貸台灣區總經理邱慧平涉嫌內線交易案，懷疑邱女利用受荷蘭商艾司摩爾（ASML）委託處理併購股后漢明微測的機會，在併購消息公開前以親友帳戶購買漢微科股票，擬制性獲利2000萬餘元，今約談邱女等9人到案。其中蘇姵萱、彭健豪也涉及內線交易，訊後各以200萬、100萬元交保。

(中時)