歐經濟好轉 全球負利率公債總額下滑

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財經媒體MarketWatch報導，信評機構惠譽(Fitch)公布數據指出，由於歐洲經濟好轉帶動歐洲長期殖利率走升，全球負利率公債總額持續下滑，今年3月初已跌破9兆美元大關，來到8.6兆美元。

根據惠譽周一發布的報告，受到歐洲公債價格下跌與長期殖利率上揚的影響，全球負利率公債總額3月1日降至8.6兆美元，低於去年底的9.1兆，較去年6月的11兆美元高檔則大減約2.4兆。

(工商)