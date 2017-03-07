ECB周四開會 聚焦利率前瞻指引

我要評比

歐洲央行(ECB)周四將召開決策會議，隨著歐元區經濟情勢持續走強，市場對於量化寬鬆(QE)可能退場的預期也開始升高，專家認為，考量荷蘭與法國大選在即，ECB短期內不會調整貨幣政策，但不排除更改利率前瞻指引的可能。

ECB總裁德拉吉於去年12月宣布，QE方案至少會實施到2017年底，不過從今年4月起每月購債規模將從原本的800億歐元，減至600億歐元。

(工商)