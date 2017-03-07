台日經銷商簽備忘錄 台中文心蘭、百合擴大外銷日本
台中文心蘭、百合外銷日本合作備忘錄簽署儀式7日在千葉幕張TKP會場舉行，在台中市長林佳龍等人的見證下，日方經銷商翠光Top Line及Greenpacks公司，分別與中華文心蘭產銷發展協會、保證責任台中市墩南合作農場簽訂合作備忘錄（MOU）。
翠光Top Line社長上条昌輝在簽署儀式上表示，目前在日本市場上的文心蘭，進口約2749萬支，其中約九成，即2468萬支來自台中。台灣供應的文心蘭，已成為日本不可或缺的存在，簽署合作備忘錄後，翠光公司將持續在日本協助拓展台灣文心蘭的通路，與台灣文心蘭生產者一起攜手擴大市場需求，並提高使用率。
Geenpacks社長小林邦威則表示，該公司11年前創立，已從22國家進口各式花草在日本國內販售，現在日本市場中的百合花主要來自日本國內、南韓與台灣。台中的百合雖然近2年才進口到日本，但因品質好，很快就打開市場，Geenpacks很榮幸成為第一家進口台中百合的貿易公司，簽訂合作備忘錄後，盼能與台灣農民一起努力，將台中的百合花在日本發揚光大。
林佳龍表示，文心蘭與百合是台中最具代表性的花卉，盼簽約後讓更多日人認識台中的花卉，進一步吸引更多日人到台中觀光並餐與2018台中世界花博。
駐日代表謝長廷、中華民國對外貿易協會董事長黃志芳、經濟部國際貿易局副局長徐大衛、保證責任台中市墩南合作農場理事主席李聰棋、中華文心蘭產銷發展協會理事長黃詩雄等人也到場見證簽署儀式。
(中時)
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