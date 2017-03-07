經典賽二連敗 南韓教頭：對台全力以赴
世界棒球經典賽在首爾舉行的預賽A組，地主南韓隊今晚0比5敗給荷蘭，吞下二連敗。總教練金寅植賽後表示，9日對中華隊是最後一戰，一定會全力以赴。
預賽A組竄出黑馬，以色列2勝領先，荷蘭1勝、中華隊1敗、南韓2敗，目前都還沒有球隊篤定晉級或淘汰。中華隊8日下午5時30分與荷蘭交手、9日對南韓。
南韓隊今天受到荷蘭5任投手封鎖，整場比賽6支零星安打，無法攻下分數。
荷蘭打線則是一開賽就有斬獲，首局2棒普羅法（Jurickson Profar）敲出2分全壘打，第2局1棒西蒙斯（Andrelton Simmons）二壘安打送回1分打點，這兩人都是現役大聯盟選手。
荷蘭不只大聯盟球員有表現，小聯盟外野手歐都伯（Randolph Oduber）在6局也敲出2分全壘打，助荷蘭以5比0領先到終場。
南韓總教練金寅植賽後出席記者會，他說南韓隊不管是投手、打者，都不如對手，荷蘭不管是前段棒次、中心打線都很完美，守備也很傑出，「我們的技術不如荷蘭」。
南韓身為地主，卻先吞下2敗，金寅植表示，賽前就知道對南韓而言，比賽很難打，尤其是大聯盟球員徵召不順，影響戰力，也希望這幾場比賽，國家隊陣中的年輕球員可以學到寶貴的經驗。
南韓媒體指出，2連敗的主因是中心打線熄火，金寅植回應「那是對方投手表現很好」。南韓隊爭取晉級，9日對中華隊一定要贏，金寅植說「這是最後一戰，一定會全力以赴」。1060307
(中央社)
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