經典賽台荷戰 前統一獅洋將吉爾先發

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世界棒球經典賽中華隊預賽第2戰，8日遭遇擁有多名大聯盟球員的荷蘭隊，派出旅日投手宋家豪先發，荷蘭隊則推出前統一獅洋將吉爾（Jair Jurrjens）。

中華隊今天首戰7比15不敵以色列，8日對荷蘭一戰勢在必得，24歲的宋家豪效力日本職棒樂天金鷹，今天對以色列之戰也在場邊熱身，他說「狀況都已經準備好，不管投哪一場，都會全力以赴」。

今天對以色列的先發投手郭俊麟0.2局用29球就退場，未達30球的限制，8日對荷蘭一戰也能出賽。

吉爾（Jair Jurrjens）擁有8年大聯盟經驗，2016年效力統一獅，先發16場戰績6勝7敗、防禦率5.38。他去年6月在新竹球場比賽時，走進休息室時踩空階梯，意外受傷。1060307

(中央社)