陸：北韓駐馬來西亞大使抵京 正待回國

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中國大陸外交部發言人耿爽今天表示，北韓駐馬來西亞大使姜哲7日凌晨已抵達北京，正等待返回北韓。

耿爽是在大陸外交部例行記者會中，做上述表示。根據大陸外交部官網文字實錄，媒體關切，被馬來西亞驅逐的北韓駐馬大使已抵達北京。中國大陸官員是否與他有接觸？

耿爽並未針對問題回答，僅表示姜哲今天凌晨已抵達北京，正等待返回北韓。

另外，媒體也關注，北韓宣布禁止境內的馬來西亞公民出境，馬來西亞隨後也宣布禁止北韓駐馬來西亞使館人員出境。中國大陸是否將居中調解？

耿爽指出，已注意到有關事態最新進展，「希望有關方面在國際法框架下，本著負責任的態度妥善處理」。1060307

(中央社)