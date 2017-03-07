共軍南海艦隊完成任務 返三亞軍港

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據中國大陸國防部網站消息，由飛彈驅逐艦長沙艦、海口艦，綜合補給艦駱馬湖艦組成的南海艦隊遠海訓練編隊今天下午完成各項預定科目訓練後，返回三亞某軍港。

大陸國防部表示，自2月10日啟航以來，編隊航經南海、東印度洋、西太平洋、東海等海域，穿越卡里馬塔海峽、巽他海峽、龍目海峽、望加錫海峽等重要海峽水道，歷時25個晝夜，總航程8000餘海里，縱向跨度40個緯度。

編隊指揮員、南海艦隊副司令員俞滿江說，編隊在近似實戰的環境下，堅持問題導向，重點突出防空反導、遠海攔截等重難點問題的專攻精練，為多樣化軍事行動積累經驗。1060307

(中央社)