非洲50歲大象薩塔歐二世 遭盜獵身亡

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非洲最碩大以及最年長的大象之一薩塔歐二世，昨天在肯亞遭到毒箭射殺身亡。所幸野生動物園十分機警，經直升機偵查追蹤，已逮捕2名盜獵者，成功保全巨象屍體與象牙。

薩塔歐二世（Satao II）的命名是為了紀念2014年因盜獵身亡的另1頭大象。

南非新聞網站「新聞24」（news24）昨天報導指出，高齡50歲的薩塔歐二世是特薩沃國家野生動物園（Tsavo National Park）最受歡迎的動物明星之一。

就在牠遭暗殺後不久，屍體被空中例行偵察機發現，園方立即通告肯亞國家野生動物管理局（Kenyan Wildlife Service，KWS），該局火速派出直升機追捕，終於發現2名盜獵者並予以逮捕。

報導指出，案發前2日，1名KWS的人員在緝拿盜獵者時不幸遇害身亡。他是KWS人員於1個月內第2起遭殺害身亡的案子。

根據國際自然保育聯盟（International Union for Conservation of Nature，IUCN）最新數據顯示，過去10年間，非洲大象的數量減少大約11萬1000頭至41萬5000頭。

這表示每年超過萬頭的大象被盜獵者殘忍殺害，主因是為滿足亞洲象牙市場龐大需求。

特薩沃國家野生動物園主管莫勒（Richard Moller）表示，像薩塔歐二世這般碩大且年長又健康的大象，全球碩果僅存25頭，其中15頭在肯亞。

這25頭巨象長長的象牙幾乎日日刮磨著地面，見證牠們的高壽和健康。

莫勒說：「牠們如同大象的典範和大使。」

他表示，薩塔歐二世的兩支長象牙重量分別為51.5公斤和50.5公斤。

他說：「我真的很失望很難過。薩塔歐二世平易近人，有時像個老頑童，經歷過多次大乾旱和偷盜都存活下來了。其他碩大年長的大象大部分在偏遠地區，人們不容易看到。」

特薩沃國家野生動物園覆蓋面積廣達4萬2000平方公里，成為KWS陸空巡邏隊伍的嚴峻挑戰。1060307

(中央社)