SBL》拚老命了！吳永仁哽咽直喊可惜
富邦能在7日跟璞園一路糾纏到讀秒階段，關鍵除了歐布萊恩的火力，更有吳永仁如同「拚老命」演出，賽後他語帶哽咽表示，「沒想到我今年第1次走進賽後記者會，也是本季最後1次，真的很可惜！但我仍想鼓勵隊友繼續努力。」
在回答媒體問題的同時，吳永仁的眼淚都快流了下來，畢竟他很不想這樣結束球員生涯，身為昔日「三民五虎」成員之一，吳永仁與富邦的合約將於本季結束，至於接下來會跟富邦簽球員約？還是教練約？連他自己也不知道。
「別問我啦，我真的不知道自己下一步會怎麼樣，甚至有可能沒法續當球員，或當富邦教練，也有機會出現第3種選項，」7日拿下12分、4籃板的吳永仁說，「我們今天真的有機會贏的，輸掉這種球賽很可惜。」
吳永仁強調，璞園是個可敬對手，每次在季後賽系列戰碰上璞園，想贏球真的很困難，畢竟今年富邦的組合是第1年磨合，還有很多可以加強的地方，「希望大家能夠繼續一起努力，這是個很棒的團隊，」
儘管持續逼問吳永仁說出自己未來動向，可惜他仍相當保留，不肯太早透露風聲，「別再問我了，我也不知道今晚是否算是我的最後1役，我真的不知道！」
(中時電子報)
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