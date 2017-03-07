幫身心障礙者穩定工作 北榮新竹分院獲獎
台北榮總新竹分院爭取新竹縣政府的「支持性就業服務」及「職業輔導評量服務計畫」，獲得良好成果，透過精神科及就業輔導員協助、陪伴，已有病友順利求職、穩定工作。
台北榮總新竹分院精神科主任林明燈指出，由於社會的刻板印象，讓身心障礙者常被視為不定時炸彈，或因社會案件，導致污名化，往往在求職上面臨困難，即使有工作，也可能被無端解雇、面臨職場歧視等狀況。
新竹縣政府勞工處提供的計畫，讓林明燈及團隊，得以協助精障病友，從求職一路到穩定工作。林明燈說，團隊中的就業輔導員舉足輕重，必須對精神疾病有一定了解，才能陪伴病友去工作、或在突發狀況發生時，能居中協調，讓不擅於表達、控制情緒的病友，漸漸適應職場、也被職場接受。
林明燈說，曾經有病友順利找到工作，卻因為工作內容太過簡單、太閒，而導致情緒不穩，後經就業輔導員居中向雇主協調，讓該病友工作更充實，也解除誤解狀況，生活也發生改變，甚至影響家庭關係，朝正向發展。
台北榮總新竹分院獲新竹縣政府105年評鑑支持性就業服務及職業輔導評量評鑑優等，勞工處長唐維德日前頒發獎狀給該院，也表示感謝，儘管經費有限，但仍會盡力爭取，希望能幫助更多需幫助的人。
(中時)
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