竹東高中摘89顆星 繁星計畫成績亮眼

竹東高中學生表現亮眼，參與繁星計畫順利摘下89顆星。（莊旻靜攝）

竹東高中今年參與繁星計畫，順利摘下89顆星，其中35人錄取國立大學，校內榜首為李苡丞，今以學測成績62級分錄取清華大學動力機械工程系，他原先志在成功大學同系，得知繁星成果笑說「離家太近了」。

竹東高中代理校長彭德和指出，今年輔導學生以個人志願為主，期望學生都能進入心中第一志願，學生陳敏軒將就讀金門大學華語文系，父母鼓勵他跨海獨立生活，他也認為可以就近認識中國大陸。

李苡丞受家人影響，自幼學習小提琴、樂器等，課業成績優秀，他原先志願在成功大學，如今將進入清大，笑稱「離家裡太近了」。校方指出，學測成績60級分的古竹真是師長眼中的模範學生，不僅是校內文化大使、吉他社長、班長，在家也照顧視力退化的爺爺，以優異表現錄取政大英文系。另外竹東高中學生陳群方也以學測60級分將進入台大政治系就讀。

竹東高中學生自治會學生表現也出色，上屆會長柯均祐對三類組科系感興趣，將進入義守大學營養學系，財務林家琪則將就讀逢甲財經系，公關黃芷玲則錄取彰化師範大學企管系，王德耘則預計就讀高雄師範大學能源與冷凍空調工程系。

(中時)