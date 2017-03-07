美國1月貿易赤字創近5年最大

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美國商務部周二公布，1月貿易赤字經季節調整後月增9.6％至484.9億美元，是2012年3月以來最大貿易赤字，不僅影響國內經濟成長，也將使美國總統川普（Donald Trump）更加堅定重新談判對外貿易協定的立場。

華爾街日報調查分析師預期1月貿易赤字487億美元，實際數據略低於預期。1月美國出口額月增0.6％，進口額月增2.3％。除了國內外經濟成長助長貿易需求之外，美元升值也使美國商品在海外競爭力下滑，相對打壓出口額。

(工商)