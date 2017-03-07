從承諾書風波看民進黨「小動作」 他批蔡總統格局還不如扁
國內多所大學因與大陸高校簽署承諾書及聲明文件，連日來引發各界熱議，教育部更表示此事件恐有違法之嫌，要進行清查，造成許多學校反彈，有校長就認為此舉是無限上綱。對此，台北市議員陳彥伯今（7）日受訪時表示，稱蔡英文執政至今，內部政策缺乏成效，就開始推這些「小動作」來轉移焦點，直言蔡的格局還不如陳水扁。
今日陳彥伯接受港媒《中評社》訪問時，提及蔡政府執政還不到1年，卻又走回昔日台獨老路。相較扁當時仍想緩和與改善兩岸關係，並強調台獨是做不到的事情；如今的蔡政府卻只想守住與討好深綠基本盤，喊出「力抗中國壓力」的口號。
陳彥伯進一步指出，蔡英文現在已是完全執政，但她不敢宣布台獨，於是只能接連靠著去蔣化、承諾書等議題，來進行一系列的小動作。陳彥伯稱這是民進黨執政後慣用的手法，當其推動內部政策沒有成效，就藉此轉移焦點。
話鋒一轉，陳彥伯提及陸生承諾書一事，他認為基於大學校園自治，學校該朝什麼方向發展，政治人物不應做干涉。授課上不講台獨又如何？陳彥伯指出，陸方也未要求大學在講課時，須宣揚共產主義，質疑民進黨到底在怕什麼？
接著，陳彥伯表示，陸生不來台灣，對於一般台灣民眾來說，生活影響不大；但損失的是兩岸交流間一個重要管道，「因為除了旅遊、經商，真正兩岸交流的核心是在於兩岸學生交流。」
最後，陳彥伯強調，陸生不來讀書，短期來看就是台灣學校要提早面臨招生困難的倒閉與合併潮；長遠來說，是衝擊未來10年到20年後的兩岸交流，當兩岸民眾越不相互了解，關係只可能會更緊張。若民進黨政府持續進行綠色恐怖，「可能2020年很快要政黨輪替了。」
(中時電子報)
文章來源：《中評社》報導
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