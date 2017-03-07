WBC》韓國想晉級 得拜託中華隊…

中華隊與韓國隊本屆經典賽都還沒有贏球。（林勝發攝）

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周旋數十載的台、日、韓算是亞洲棒壇的宿敵，中華隊與韓國本屆經典賽開打以來卻成了「難兄難弟」，一勝難求。而且在韓國苦吞2連敗後，想要保住晉級複賽的最後一線希望，還得拜託中華隊8日「一定」要擊敗荷蘭才行！

A組戰績表

A組預賽以色列2勝領先，韓國2敗。倘若中華隊8日不敵荷蘭，變成以、荷同以2連勝提前出線，台、韓同吞2連敗，原本10日兩軍對陣的傳統好戲，將淪為輸家得參加下屆資格賽的「保級戰」，如果經典賽還舉行下一屆的話。

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對中華隊來說，由於首戰對以色列失掉太多分，萬一最後戰績相同，要比較「對戰優質率」（Teams Quality Balance，簡稱TQB）極為不利，想要保住晉級希望，對荷蘭之戰的確非贏不可。

從以往競爭奧運門票，總是出現台、日、韓3搶2的局面，台、韓過去踩著對方晉級的仇怨不勝枚舉，連這次經典賽預賽主辦權也有過激烈競爭。只是誰也沒有想到，替中華隊加油，竟成了台、韓宿敵現階段的最大共識。

(中時電子報)