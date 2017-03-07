北韓嗆美韓空前軍演　恐釀兩韓真戰爭

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因最新彈道飛彈試射面臨各方同聲譴責的北韓今天表示，當前的美國與南韓聯合軍演旨在搶先對平壤發動核子攻擊。

北韓外交官崔柱永在由聯合國發起的日內瓦裁減軍備會議上說，美韓「規模龐大、空前」的聯合軍演是「緊張情勢升高的主因，可能演變成真正的戰爭」。

崔柱永說：「這絕對會破壞這個地區的和平與穩定，使朝鮮半島瀕臨核戰。」

美國裁減軍備大使伍德（Robert Wood）反擊說，北韓是「被唾棄者、被切割者」，進行彈道飛彈試射和核子試爆，已違反聯合國安理會多項決議和國際規範。1060307

(中央社)