反薩德新招 陸企優先錄用韓企樂天辭職員工

圖中是位於天津的樂天百貨，這是韓商樂天集團在中國大陸首家獨立運營的高端百貨店。（圖／中新社）

抵制韓商樂天超市的情緒正在大陸逐漸發酵，各地商場亦紛紛下架樂天商品。圖為位於甘肅酒泉的超市打出的反韓廣告。（圖／網路圖片）

大陸各界高調抵制韓商，以樂天商場首當其衝，網上熱烈呼籲民眾不要到樂天購物。不過，從6日晚上開始，網路上又出現企業招聘時「優先錄用樂天辭職員工」的新招，經大陸媒體查證，此類企業招聘告示部份屬實，另有部份只是趁著事件的熱度搞營銷花招而已。

據《觀察者網》報導，韓國樂天為薩德系統提供土地後，大陸多家樂天超市被民眾自發抵制，到3月6日更有20多家樂天商場停業，餘下仍有100多家。不少網友雖支持抵制樂天，卻也擔心失業及蒙受損失的是在樂天就職的中國同胞。

不過，6日晚間在微博上出現了一個新的話題，有部份企業在其微博上登出類似「優先錄取從樂天辭職的員工」的招聘啟事。其中有的留下了公司地址，有的留下了手機號，還有的甚至直接許諾了年薪。

酒泉一家公司在微博發佈招聘啟事，稱優先錄用樂天辭職員工。（圖／微博截圖）

微博上一家江蘇企業的啟事向樂天的大陸員工招手。（圖／微博截圖）

報導說，這其中不乏有趁著反薩德事件的民族情緒熱度搞營銷的。一家聲稱優先錄取大專以上從樂天辭職員工的地產公司，經媒體去電查證後指稱「樂天」兩字打錯了，但該招聘通告卻一直未改。另一位同屬於該公司的招聘人員向媒體坦誠，發佈這條消息只是為了蹭個熱度。

報導指出，另隨機挑選的兩家企業的招聘消息卻都屬實。位於江蘇泰州的物業公司招聘啟事最後附了這樣一句話：「以上崗位，樂天員工優先。」該公司工作人員表示，泰州當地確實有人因樂天超市被封受影響，該公司老闆是江蘇人，所以想出來這個方法，招聘時優先錄用符合條件的前樂天員工。

另一家位於甘肅酒泉公司的工作人員也在微博發佈了類似通知，經媒體查證確認為真。該公司員工稱，優先錄用樂天前員工是公司的領導層商量出來的，以示對愛國行為的支持。而信息公佈後，確實有當地人幫親戚聯繫接洽。

報導說，甘肅酒泉幾家大超市先後下架了樂天產品，樂天超市也關了。這些企業對同胞稍加關照的小小細節，正是這次「理性愛國」的最好說明。

(中時電子報)