反薩德新招 陸企優先錄用韓企樂天辭職員工
大陸各界高調抵制韓商，以樂天商場首當其衝，網上熱烈呼籲民眾不要到樂天購物。不過，從6日晚上開始，網路上又出現企業招聘時「優先錄用樂天辭職員工」的新招，經大陸媒體查證，此類企業招聘告示部份屬實，另有部份只是趁著事件的熱度搞營銷花招而已。
據《觀察者網》報導，韓國樂天為薩德系統提供土地後，大陸多家樂天超市被民眾自發抵制，到3月6日更有20多家樂天商場停業，餘下仍有100多家。不少網友雖支持抵制樂天，卻也擔心失業及蒙受損失的是在樂天就職的中國同胞。
不過，6日晚間在微博上出現了一個新的話題，有部份企業在其微博上登出類似「優先錄取從樂天辭職的員工」的招聘啟事。其中有的留下了公司地址，有的留下了手機號，還有的甚至直接許諾了年薪。
報導說，這其中不乏有趁著反薩德事件的民族情緒熱度搞營銷的。一家聲稱優先錄取大專以上從樂天辭職員工的地產公司，經媒體去電查證後指稱「樂天」兩字打錯了，但該招聘通告卻一直未改。另一位同屬於該公司的招聘人員向媒體坦誠，發佈這條消息只是為了蹭個熱度。
報導指出，另隨機挑選的兩家企業的招聘消息卻都屬實。位於江蘇泰州的物業公司招聘啟事最後附了這樣一句話：「以上崗位，樂天員工優先。」該公司工作人員表示，泰州當地確實有人因樂天超市被封受影響，該公司老闆是江蘇人，所以想出來這個方法，招聘時優先錄用符合條件的前樂天員工。
另一家位於甘肅酒泉公司的工作人員也在微博發佈了類似通知，經媒體查證確認為真。該公司員工稱，優先錄用樂天前員工是公司的領導層商量出來的，以示對愛國行為的支持。而信息公佈後，確實有當地人幫親戚聯繫接洽。
報導說，甘肅酒泉幾家大超市先後下架了樂天產品，樂天超市也關了。這些企業對同胞稍加關照的小小細節，正是這次「理性愛國」的最好說明。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。