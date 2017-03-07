陸銀行業資產規模全球最大 影子銀行需留意
據英國《金融時報》日前報導，2016年底大陸銀行業資產（不含影子銀行）達到33兆美元，首次超越歐洲，成爲世界上按資產排列最大的銀行體系。實際上，大陸影子銀行自2010年以來爆發成長。表面上是表外資産，但實際上這些信貸大多與商業銀行密切相關，替爲銀行業的風控帶來更多不確定性。
國際貨幣組織IMF，將影子銀行定義爲正規銀行監管體系之外的金融中介活動。澳盛銀行指出，大陸影子銀行體系包含幾個層面，例如地下錢莊、信託產品、表外金融活動（理財產品）以及其他類信貸的金融活動。
而目前排名第二位的歐洲銀行業規模為31兆美元；美國屈居第三的16兆美元；日本第四7兆美元。不過，大陸銀行體系的資產規模是年經濟產出規模的3.1倍，而歐元區及其銀行的資產規模卻只有2.8倍。
(旺報)
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