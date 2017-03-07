內埔農會賄選案 前理事長遭聲押

屏東地檢署偵辦內埔地區農會賄選案，7日出動檢警調近百人，大動作於內埔地區進行搜索，並傳喚嫌疑人及證人共45人，扣得疑似賄款61萬餘元，偵訊後認為前農會理事長葉文正涉嫌重大，向法院聲請羈押。

屏檢發言人陳韻如指出，葉文正為內埔地區農會理事候選人，為求陣營在農會代表及理事選舉中能勝選，以掌控理事長與總幹事職位，涉嫌於選前，透過樁腳以每票1000元代價買票。

檢察官偵訊後檢察官訊問後，認為葉文正及樁腳潘進商涉嫌違反農會法賄選罪嫌重大，且有滅證串供之虞，晚間向法院聲請羈押禁見，另諭知侯姓樁腳具保5萬元、李姓及鄔姓樁腳均具保3萬元，還有7名選民受緩起訴處分。

(中時)