港珠澳大橋澳門口岸 預計年底完工

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中交四航局港珠澳大橋澳門口岸管理區項目部今天表示，港珠澳大橋澳門口岸管理區項目建設預計今年年底完成，屆時可與港珠澳大橋主體工程同時投入使用。

中新社報導，港珠澳大橋完工通車及澳門口岸管理區完工投入使用後，香港至珠海和澳門的陸路通行時間將由3小時縮短到半小時，珠海也將成為中國大陸唯一一個與港澳陸地相連的城市。

港珠澳大橋澳門口岸管理區位於珠海市拱北灣南側的珠澳口岸人工島，四面環水，與澳門半島隔水相望。

整個珠澳人工島填海面積208.87萬平方公尺，是港珠澳大橋主體工程與珠海、澳門兩地的銜接中心。其中澳門口岸管理區項目由中國港灣工程有限責任公司總承包建設。1060307

(中央社)