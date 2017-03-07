東森電視股東常會流會 凱雷槓東森國際

東森電視今天的股東常會流會，東森電視發表聲明深表遺憾，大股東凱雷也強調在分配現金股利與法定盈餘公積上，對東森國際的不合理要求絕不妥協。

對於今天東森電視第二大股東東森國際公司董事長廖尚文在股東會上要求依過往分配現金股利的慣例以及依公司法第241條，將超過資本額25%以上的法定盈餘公積一併納入分配現金一事，東森電視也說明指出，在2月23日的董事會上已清楚說明盈餘分配的建議。

聲明中指出，國家通訊傳播委員會（NCC）要求自今年1月開始，要求所有無線電視及衛星頻道應配合無線電視及衛星頻道播放本國自製節目管理辦法之相關規定，在黃金時段增加本國節目播放比例及新播比例。

而東森電視所屬的7個頻道中，除新聞台、財經新聞台及洋片台因頻道屬性不在規範範圍外，其餘頻道包括幼幼台、綜合台、戲劇台及電影台都面臨必須調整節目內容及增加本國自製節目比例及新播比例之情事，節目製作及採購成本均將大幅增加，因此經營團隊經過審慎評估後提出本年度每股配發8.256元的盈餘分配建議，希望爭取全體董事之支持。

其次，聲明也強調，有關東森國際所提法定盈餘公積配息乙事，經營團隊基於電視廣告量的成長、支應本國自製節目比例及新播比例所須增加的節目成本等考量，無法採取東森國際提議，因為此舉將嚴重影響持續發展本國自製節目及長遠競爭力。

對於凱雷未出席一事，聲明中也指出，凱雷代表已表達歉意並重申其完全支持經營團隊針對本年度盈餘分配之提案，但就東森國際以律師函希望迫使凱雷同意其提案，甚至於股東會召集前一日晚間7時30分寄發信函以是否支持凱雷之董事席次相脅，迫使凱雷同意其提案，凱雷無法認同，對於東森國際的不合理要求亦絕不妥協。

東森電視指出，股東常會仍會於法定召集期限（即106年6月30日前）另行召集，但希望東森國際在爭取股東權益之同時，思考電視產業在數位匯流環境面臨之競爭與挑戰，理解東森電視之保留盈餘仍屬於全體股東，但適當的保留盈餘用於節目製作及必要之投資，才能確保公司的長遠發展及股東權益。1060307

(中央社)