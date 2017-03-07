陸銀行不良債率 銀監會：不會輕易下降

我要評比

根據路透7日報導，大陸「兩會」期間，銀監會國有重點金融機構監事會主席於學軍表示，當前大陸商業銀行不良貸款率較平穩，下一步走勢還需要觀察，但「至少不會輕易下降」。

「（銀行不良率）現在比較平穩，接下來是進一步上升還是下降，確實是要觀察，我覺得至少不會輕易下降，」他說。

截至2016年底，大陸商業銀行不良貸款率為1.74%，較前季下降0.02個百分點，為自2012年第2季以來首次下滑。

對於降準的看法，於學軍表示，大陸官方應找時間調低銀行存款準備金率，適度對沖由MLF（中期借貸便利）和PSL（抵押補充貸款）投放出去的基礎貨幣，進行合理有效的切換。

(旺報)