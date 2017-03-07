第三方支付備付金 預料兩會再提案監管
大陸第三方支付行業的備付金新規將於4月實行，屆時支付機構客戶備付金將集中存管。而對這一新規在市場議論頗多。根據《北京商報》報導引述全國政協委員、中央財經大學教授賀強所說，網路整體政策收緊，將對第三方支付行業產生巨大影響。
據悉賀強將提交《關於加強第三方支付行業科學監管，一定要保障「管而不死、活而不亂」的建議》提案。
今年1月13日，大陸人行發布《關於實施支付機構客戶備付金集中存管有關事項的通知》，自4月17日起，支付機構交存客戶備付金執行10%到24%不等的比例繳存。
所謂客戶備付金，是指支付機構爲辦理客戶委託的支付業務而實際收到的預收待付資金。由於第三方支付交易存在時間差，會產生巨大的資金池，這部分資金的利息是不少支付機構收入的重要來源。
根據人行提供資料，截至2016年第3季，大陸客戶備付金餘額達到4606億元人民幣。
(旺報)
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