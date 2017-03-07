慶祝婦女節 中和警分局長向女警致意

新北市中和警分局長陳銘宗7日上午親自到分局各單位向女性同仁致意。（葉書宏翻攝）

3月8日是國際婦女節，新北市中和警分局長陳銘宗7日上午親自到分局各單位向女性同仁致意，透過贈送精美小禮物及卡片，祝福她們婦女節快樂，永遠健康、美麗、自信！他再三叮囑男性同仁回家後一定要對辛勞持家的另一半具體表達愛意與感謝。

陳銘宗說，近年來女性在警察職場上表現亮眼，不論是內勤或外勤，絲毫不輸給男警，女警細心、貼心、溫柔，對被害人有安撫作用，特別是碰上婦幼及家暴案件，女警除了擔任執法者的角色，更必須扮演呵護者，讓被害人有安全感，充分信任警察，更能提升民眾對警察的滿意度。

中和警分局有多位女性同仁在警界職場上發光發熱，像是二線二星警務員李修度，自90年開始投入婦幼安全工作，熟稔相關法令及案件處理流程，不時穿梭校園及各警察機關實施宣導及教育訓練，李警務員長期在婦幼安全領域的貢獻更榮獲衛生福利部104年紫絲帶獎。

另一位偵查隊偵查佐王儷蓉對於偵辦詐欺案件表現優異，105年查獲電信詐欺集團犯嫌十餘人，另外辦理犯罪預防宣導工作也有亮眼的成績，民眾佳評如潮，並榮獲市長頒贈「警宣獎」的殊榮。

陳銘宗說，婦女節是表彰婦女對於家庭、社會貢獻所訂定的節日，這只是形式上對於婦女的表揚，更應從實際上，致力提昇婦女的地位，並鼓勵她們走出家庭，享受人生，和男性朋友站在同等的方位，一起為家庭和社會努力。她也勉勵所有女性警察同仁，都能在自己的工作領域中找到支點，享受工作並擁有健康人生及美滿家庭！

(中時)