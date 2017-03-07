去年底才昏倒送醫 金莎又摔下樓梯骨裂
大陸女星金莎2005年曾和林俊傑合唱《被風吹過的夏天》、合拍浪漫MV，兩人因此傳出緋聞，讓她被台灣觀眾所熟悉，今（7日）卻傳出她不小心摔下別墅樓梯，所幸人無大礙，才讓粉絲放心不少。
據《搜狐娛樂》報導，有網友目擊金莎現身三亞一家醫院，等待叫號時，她本來是低頭玩手機，接著輪到她時，則在經紀人的攙扶下移動，雖看不出明顯外傷，但臉上藏不住痛苦表情，而據工作人員透露，金莎是從別墅樓梯意外摔下來，經過檢查後，發現是輕微骨裂。
事實上，金莎去年11月才因突發胃痙攣昏迷緊急送醫，當時她臉色蒼白躺在病床上的樣子，令粉絲相當心疼，這次不慎摔下樓的消息一出，也引來網友喊話要她注意安全，希望她早日康復。
(中時電子報)
關鍵字：金莎
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