大陸農村剩男 人大代表籲三管其下解決

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大陸「農村剩男」問題嚴重，成為全國「兩會」（全國人大、全國政協）關注焦點，全國人大代表建議，透過觀念引導，發展農村電商等扶貧方式、建立相親平台等，幫助農村剩男早日成家。

法制晚報今天報導，大陸全國人民代表大會代表、北京市保安服務總公司海淀分公司副經理朱良玉指出，農村剩男是個體危機，更需要社會重視。

他說，在個體無力解決婚姻問題的情況下，從各級政府到社會組織都應該伸出援手。農村剩男越來越多，不僅會造成買賣婚姻、性犯罪等問題，從長遠來說會割裂農村與城市，讓公共管理面臨重大考驗。

他指出，「農村沒有剩女，只有被動單身的剩男。大多因貧窮，娶不到老婆，所以說，經濟貧困型光棍占了主導。」部分農村剩男可能終生難娶，如何保障他們在醫療、養老、低保等方面的權利，需及早關注。

朱良玉說，農村剩男的複雜性需要引起全社會關注，需要政府層面介入、解決。除了觀念引導，杜絕出生性別比失衡之外，治本之策可能還要縮小城鄉差距。

他建議，可將農村剩男列為重點扶貧對象，透過教育培訓等提高謀生致富能力，方便他們早日成家，發展農村電商、給農村剩男搭建「聯姻平台」便利其結婚。

另外，針對進城務工的農民工展開婚戀引導和服務，為農民工創造婚戀機會。1060307

(中央社)