陸證監會：正研究完善股票退市政策
大陸的中國證券監督管理委員會副主席姜洋今天表示，正在研究完善股票退市政策，加強交易所一線監管，該退市的就退市。
姜洋今天列席中國人民政治協商會議全國委員會會議經濟界別的小組討論，接受證券時報採訪時做上述表示。
姜洋說，今年對退市工作提了一些要求：一是加強資訊披露，防止財務造假；二是要求仲介機構履行好「看門人」的責任；三是修改完善退市標準，正在積極做這方面的工作；四是加強交易所一線監管，真正負起責任，依法依規，該退市就退市。
大陸自2014年11月正式實施退市制度，不過，有批評指出，A股市場退市制度執行不力，許多業績較差股票在股市裡得到炒作機會，增加陸股的投機性。而陸股「難進難出」的狀況，也被認為不夠健康。
鳳凰財經曾指出，退市的關鍵是後續保障措施，必須完善追責和賠償制度，包括完善維權訴訟制度，透過集體訴訟和風險訴訟，保護投資者。1060307
(中央社)
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