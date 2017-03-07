中國反薩德措施 韓擬告上WTO

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中國因韓國因薩德反導彈系統（THADD）的部署，近日對韓展開經濟制裁行動，韓國媒體今（7）日報導，韓國政府將探討向世貿組織（WTO）起訴中國的反薩措施。

韓聯社報導稱，韓國執政黨自由韓國黨政策委員會主席李賢今天表示，韓國政府和自由韓國黨開會決定，將積極探討針對中國採取的反制薩德入韓措施，向WTO提出訴訟。

李賢在強調，將積極探討中國反制薩德措施是否違背韓中自由貿易協定（FTA）等，力爭把中方的相關措施給韓國各行業帶來的損失降到最低。

(工商)