股東會流會遭東森國際譴責 凱雷：不認同不合理要求

東森電視股權交易案波瀾再起，兩大股東凱雷和東森國際因為今天股東會流會互相放話，東森國際譴責凱雷惡意操作，嗆聲若造成股東權益受損，不排除對凱雷追訴法律責任；凱雷則喊冤指東森國際在股東會召集前一天晚上七點半寄發信函以是否支持凱雷之董事席次相脅，目的是迫使凱雷同意東森國際提案，凱雷對此無法認同，強調對東森國際的不合理要求絶不妥協。

凱雷和東森國際上周才在國家通訊傳播委員會(NCC)的聽證會上短兵相接、唇槍舌戰，雙方律師你來我往、互不相讓，今天又出人意外上演這齣股東會流會。

東森國際董事長廖尚文表示，東森國際在2月3日及2月23日兩次致函東森電視及董監事，要求東森電視依其過往分配現金股利的慣例（配完所有可分配的現金）及依公司法第241條規定，將超過資本額25%以上的法定盈餘公積一併納入分配現金。2月23日董事會中對盈餘分配案亦提出如上建議，共計每股可分配現金13.315元，惟在凱雷指派的董事長及董事強勢表決後，仍決議只分配每股8.256元。

既然凱雷在董事會中堅持只分配8.256元，廖尚文認為，凱雷應該在股東常會中勇於面對所有股東，說明為何不採納東森國際建議，結果身為大股東的凱雷卻沒出席，造成流會。廖尚文說，凱雷出售東森電視股權的價格計算，與帳上現金多寡息息相關，是否尚有其它可能損害股東權益的條件，值得所有股東及主管機關深入了解。

東森國際對股東會流會大表不滿，東森電視則發表聲明對流會感到遺憾，將在6月30日前擇期再開；東森電視經營團隊重申反對東森國際提案，希望保留盈餘用在節目製作及投資，呼籲董事支持經營團隊本年度每股配發8.256元盈餘建議。對於凱雷，東森電視給予感謝。

東森電視指出，凱雷代表未出席股東常會這件事，凱雷已向東森電視表達歉意並重申完全支持經營團隊提案，但就東森國際以律師函希望迫使凱雷同意將東森電視所有現金及法定盈餘公積75％分配股東，甚至在股東會召集前一天晚上七點半寄發信函以是否支持凱雷之董事席次相脅，迫使凱雷同意東森國際的提案，凱雷無法認同，對東森國際的不合理要求也絶不妥協。

針對盈餘分配，東森電視解釋，早在2月23日董事會已清楚說明經營團隊針對盈餘分配案的建議。第一，NCC要求今年1月起，所有無線電視及衛星頻道應配合規定，在黃金時段增加本國節目播放比例及新播比例，東森電視頻道家族旗下的幼幼台、綜合台、戲劇台及電影台，都面臨須調整節目內容及增加自製比例及新播比例，製作成本和採購成本勢必大增，因此提出本年度每股配發8.256元盈餘分配建議，爭取全體董事支持。

第二，東森電視認為廣告收入減少的情況下，有必要保留一定營運資金以因應市場變化，且支應自製比例及新播比例所須增加的成本，也須保留部分盈餘，因而無法採取東森國際所提分配完所有可分配現金的提議，此舉將嚴重影響東森電視持續發展本國自製節目及長遠競爭力。

對於凱雷未出席，東森電視感謝凱雷指派的董事基於公司長遠發展而全力支持經營團隊的盈餘分配決定，對東森國際要求將所有現金及法定盈餘公積75％全部分配給股東，東森電視仍予以尊重，但強調這將嚴重衝擊公司競爭力並與公司治理及公司永續經營背道而馳，非全體股東及員工之福。

(中時電子報)