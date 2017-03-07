內埔農會選舉 疑查獲賄款61萬元

屏東地檢署偵辦內埔地區農會賄選案件，查獲疑似賄選款項新台幣61萬餘元，今天晚上聲押理事候選人葉文正及樁腳潘進商，這是屏東首樁查獲的農會賄選案。

屏東地檢署今天動員近百名警、調人力，搜索葉文正等人的住居所、辦公室等場所共15處，傳喚犯罪嫌疑人及證人共45人，並扣得疑似賄選款項61萬餘元，檢察官訊後聲請羈押被告葉文正及潘進商。

屏檢表示，葉文正為內埔地區農會理事候選人，為求己方陣營在農會代表及理事選舉中勝選，以掌控理事長與總幹事職位，涉嫌在農會理事選舉前，透過潘、侯、李及鄔姓樁腳等人以每票1000元、數萬元不等現金及餐會等方式，行賄具農會代表或農會理事投票權的選民。

檢警調在潘進商等部分樁腳住處查獲疑似賄款共61萬元，檢察官訊問後，認被告葉文正及潘進商涉嫌違反農會法賄選罪嫌重大，且有湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯或證人之虞，晚上向法院聲請羈押禁見。

另外，侯姓樁腳具保5萬元、李姓及鄔姓2人具保3萬元。

內埔農會選舉為一新局面，原農會總幹事支持人選與葉文正陣營競爭激烈。1060307

(中央社)