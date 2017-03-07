跨國民調：1/5相信女性較低等應留家中

我要評比

根據今天公布的跨國民調指出，全世界1/5民眾相信女性能力較男性低，應留在家裡；而男性在職場和學校表現較強。

根據路透社，將近1萬7550名受訪者同意，男女應享同等權益，但是3/4受訪者說，女性在社會、政治和財務等方面仍遭遇不平等。

執行民調的易普索莫里（Ipsos MORI）負責人考爾-巴拉根（Kully Kaur-Ballagan）說：「令人鼓舞的是，全世界絕大多數男女認同機會平等...但同時間，多數人仍認為真正的平權還未達成。」

易普索莫里這項民調訪問包括巴西、中國大陸、加拿大、俄羅斯、英國、印度和瑞典等24國，超過半數受訪者稱他們自己是「女性主義者」，但1/4說，他們「害怕」為女性權益發聲。

民調指出，中國大陸、俄國和印度等國有約半數受訪者說，男性優於女性，也較會賺錢，教育較高。

明天就是國際婦女節，聯合國婦女組織（UN Women）形容全球男女薪資差距達24%，是對女性「最大的搶奪」。

世界經濟論壇在2016性別差距指數中指出，男女還要再等170年才能達到經濟平等。（譯者：中央社羅苑韶）1060307

(中央社)