跨國民調：1/5相信女性較低等應留家中
根據今天公布的跨國民調指出，全世界1/5民眾相信女性能力較男性低，應留在家裡；而男性在職場和學校表現較強。
根據路透社，將近1萬7550名受訪者同意，男女應享同等權益，但是3/4受訪者說，女性在社會、政治和財務等方面仍遭遇不平等。
執行民調的易普索莫里（Ipsos MORI）負責人考爾-巴拉根（Kully Kaur-Ballagan）說：「令人鼓舞的是，全世界絕大多數男女認同機會平等...但同時間，多數人仍認為真正的平權還未達成。」
易普索莫里這項民調訪問包括巴西、中國大陸、加拿大、俄羅斯、英國、印度和瑞典等24國，超過半數受訪者稱他們自己是「女性主義者」，但1/4說，他們「害怕」為女性權益發聲。
民調指出，中國大陸、俄國和印度等國有約半數受訪者說，男性優於女性，也較會賺錢，教育較高。
明天就是國際婦女節，聯合國婦女組織（UN Women）形容全球男女薪資差距達24%，是對女性「最大的搶奪」。
世界經濟論壇在2016性別差距指數中指出，男女還要再等170年才能達到經濟平等。（譯者：中央社羅苑韶）1060307
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。