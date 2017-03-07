新北市文史學會 2新書發表

新北市文史學會編印《五重溪谷之城與莊，安坑的空間歷史書寫》與《瑠公圳引水石硿與大坪林圳引水石腔歷史資源手冊》。（葉書宏翻攝）

新北市文史學會編印《五重溪谷之城與莊，安坑的空間歷史書寫》與《瑠公圳引水石硿與大坪林圳引水石腔歷史資源手冊》，由新北市政府文化局指導，新店文史館、烏來林業生活館、二叭子植物園等跨館合作協辦。

《五重溪谷之城與莊，安坑的空間歷史書寫》一書係新店溪中游村史系列之一，編著者夏聖禮表示，「這次繼104年撰寫青潭村史後的另一次大規模的文史調查與研究工作，有系統地完整的呈現新店地區安坑的文史，進而形塑聚落地景再造願景。」

安坑村史的採訪與調查的足跡，踏過五重溪沿岸各地，在文史工作者楊德聲、高淑華、游鳳苑、張碧敏、童月貴以及新店文史館志工為班底的田調小組，歷經七個月的努力，完成了這本10萬字的村史。

篇章內容包括五重溪下游的山水田莊；寧靜閒適的頂、下城聚落；內外五張聚落分界的公館崙；以刺竹為籬，以城為名的內五張聚落；安坑外一章，安坑通谷三峽端等。

《瑠公圳引水石硿與大坪林圳引水石腔歷史資源手冊》一書，主要目的即在正確認識新店地區瑠公圳與大坪林的開圳歷史，以釐清真相。兩年前，新北市文史學會為了古蹟的正名行動，開始了一連串的調查，完成了進一步的歷史研究，結論是「瑠公圳引水石硿」的古蹟名稱應正名為「大坪林圳引水石腔」。

這項以「沃野千里之水圳」為題的研究計畫，為期半年，在文史工作者楊德聲、施其陽與國小資深教師陳重光、鄭麗英的合作下，在教學與研究並重的基礎上，完成此一歷史資源手冊，也期待活化新店各級學校針對水利教育與推廣有著正確的認知與引導。

《瑠公圳引水石硿與大坪林圳引水石腔歷史資源手冊》內容包括了蕭妙興與郭錫瑠開圳史、瑠公圳引水石硿與大坪林圳引水石腔名稱的疑義解析、硿與腔的研究；鄉土教學的運用、碧潭文史健康水岸遊學，教學活動設計、大坪林圳「嚴禁合約」的秘密~探索大坪林當今的主要家族與歷史意義等。

主編夏聖禮表示：「大坪林圳引水石腔已經在google地圖上正名了，這是個重大的突破，也透漏著文化局的古蹟審議委員應當盡速通過正名的訊息了。」

(中時)