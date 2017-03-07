納吉保證 將確保北韓大馬人安全回國
北韓政府今天宣布禁止境內的馬來西亞人出境，但大馬首相納吉保證，將會盡全力確保所有待在北韓的大馬人安全回國。
納吉發表聲明表示，目前已掌握北韓政府宣布的最新消息，他了解家屬此刻的擔憂，因此保證大馬政府將會盡全力，確保所有身在北韓的大馬人安全，並會在最後順利運送他們回國。
鑑於大馬與北韓關係今日突然惡化，納吉今天特地從印尼飛回大馬主持國家安全理事會緊急會議，出席會議的包括副首相阿末扎希及其他政府部門高官。
納吉在今日較早前也發表一次聲明，譴責北韓這項行為形同挾持人質，完全無視所有國際法和外交規範。
據悉，目前有11名馬來西亞人在北韓。
為了回應平壤當局禁止所有大馬公民離開北韓的命令，納吉也下令對所有在馬來西亞的北韓公民採取類似行動，估計人數約有1000名。
大馬內政部先前表示，禁令原本僅影響外交官員和使館人員。1060307
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。