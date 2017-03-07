納吉保證 將確保北韓大馬人安全回國

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北韓政府今天宣布禁止境內的馬來西亞人出境，但大馬首相納吉保證，將會盡全力確保所有待在北韓的大馬人安全回國。

納吉發表聲明表示，目前已掌握北韓政府宣布的最新消息，他了解家屬此刻的擔憂，因此保證大馬政府將會盡全力，確保所有身在北韓的大馬人安全，並會在最後順利運送他們回國。

鑑於大馬與北韓關係今日突然惡化，納吉今天特地從印尼飛回大馬主持國家安全理事會緊急會議，出席會議的包括副首相阿末扎希及其他政府部門高官。

納吉在今日較早前也發表一次聲明，譴責北韓這項行為形同挾持人質，完全無視所有國際法和外交規範。

據悉，目前有11名馬來西亞人在北韓。

為了回應平壤當局禁止所有大馬公民離開北韓的命令，納吉也下令對所有在馬來西亞的北韓公民採取類似行動，估計人數約有1000名。

大馬內政部先前表示，禁令原本僅影響外交官員和使館人員。1060307

(中央社)