日媒：美軍對北韓展開斬首作戰可能性增

北韓昨天發射4枚飛彈，今天早上，美日領導人舉行電話會談研議對策。有日媒探討，美國對北韓展開「斬首作戰」、「有限空戰」的可能性日益增高，屆時日本將怎麼做？

北韓國營電視台今天下午3時半（台灣時間2時半）左右播放昨天上午從平安北道的東倉里附近同時往日本海發射4枚彈道飛彈的畫面，宣稱：「擔任攻擊駐日美軍基地的砲兵部隊成功地進行了發射飛彈的訓練」。

昨天北韓發射的4枚飛彈當中有3枚是落在1000公里外的日本專屬海域。有日媒指出，北韓所發射的飛彈可能是射程達1000公里的中程彈道飛彈「飛毛腿ER」。

今天早上日本首相安倍晉三與美國總統川普舉行電話會談，討論因應之道。

日本「富士晚報」今天報導，昨天上午8時，安倍問1名政府相關人士「北韓發射4枚飛彈了。以高彈道方式發射彈道飛彈，打到日本的專屬海域，要查一下北韓是否有越過那道紅線？」

報導表示，安倍的意思是，北韓的舉動是否有達到美軍會決定對北韓領導人金正恩展開「斬首作戰」或對北韓實施「有限空戰」的程度。對美國而言，這條線，是北韓擁有足以攻擊美國本土的彈道飛彈。

大致上這分3關，包括：1.飛彈搭載核彈頭盡量小型化，降到約1公噸的程度；2.北韓完成開發可攻擊到美國本土的彈道飛彈；3.北韓已準備好可進行實戰。

報導說，針對第1點，一般認為，北韓已成功將飛彈搭載的核彈頭小型化。第2點，基本上需完成射程達1萬3000公里的洲際彈道飛彈(ICBM)，但如果北韓是採取潛艇發射彈道飛彈（SLBM）的話，可用船載到美國西海岸外海，實施短程發射，也可打到美國本土。

針對第3點，報導說，昨天北韓是使用移動發射台（TEL）同時發射4枚彈道飛彈，北韓是想讓美日知道北韓足以將此用於實戰。

報導說，安倍上個月訪問美國，與川普舉行高峰會，展現「戰略上的蜜月」關係，相較於美國前政府歐巴馬政府時代，日本藉由外交、安全保障的管道，所獲情報將比以往多。

此外，原本冰凍的日韓關係，上個月美日韓外相舉行會談之後，軍事情報的互通更加順暢了。這與去年11月日韓簽署「軍事情報保護協定」（GSOMIA）有關。

報導指出，美軍對金正恩展開「斬首作戰」及「有限空戰」的可能性日益增高，相關的情報將陸續獲得美韓提供，屆時日本政府將做什麼準備？美日韓正在研議的是「設定統一的戰域，一體運作」這全新的計畫。

今年從一開年至今，因北韓情勢急遽緊張，受到美國的強烈要求，南韓也積極配合。這從繼2月美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）訪問日韓之後，本月中旬美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）也預定造訪日韓，可看出美國關注的程度。

報導說，另一個要緊急討論的事是，如果有空前規模的「難民」湧入日本，日本將如何因應。亦即，如果北韓有動亂的話，可能大批難民會漂流海上，或有大批難民或移民經由南韓及他國，搭飛機或船隻湧進日本。1060307

(中央社)