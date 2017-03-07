胡歌出國留學 成導演李安學弟

我要評比

因主演電視劇「瑯琊榜」為台灣觀眾所熟知的大陸男星胡歌4日現身美國舊金山機場，為出國留學的消息正式落錘定音。胡歌此行還將赴紐約大學修習電影，成為導演李安的學弟。

隨著「瑯琊榜」的熱播，胡歌的演藝事業可謂如日中天，在這個時間節點，胡歌卻選擇「慢下來」，去讀書深造自己，

據浙江在線等陸媒報導，胡歌計劃3月先赴加州的舊金山藝術大學（Academy of Art University: San Francisco Art School）讀語言，7月再去紐約大學（NYU）進修導演。

報導指出，胡歌選擇的NYU擁有全美三大電影學院之一的帝勢藝術學院（Tisch School of the Art），成立於1965年，是世界電影教育最重要的基地之一，也是培養最多奧斯卡獎得主的院校。

馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）、奧利佛史東（Oliver Stone）、伍迪艾倫（Woody Allen）及華裔奧斯卡導演獎得主李安都將成為胡歌的學長校友。1060307

(中央社)