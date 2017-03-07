專注訓練終奪冠　松山獲邀參加電影首映

HBL松山高中整年專注訓練，少有從事休閒活動的機會，經過整年的努力終於拿下今年男子組冠軍，今天他們獲邀參加電影首映會時直呼，「真的好久沒看電影了」。

高中籃球聯賽（HBL）男子組冠軍隊松山高中今天受邀擔任電影「金剛：骷髏島」首映會嘉賓，包括平常嚴肅的教練黃萬隆、在冠軍賽大殺四方的高國豪等人，都來到大直美麗華影城參加這場盛會。

當被問到今年贏球的心情，黃萬隆說，去年松山整季都在贏球，卻輸在最後一場球，所以今年他一直提醒球員，一定要打敗去年輸過的球隊，最後松山也真的做到了。

黃萬隆也提到，他和松山的球員整年幾乎都專注在訓練上，連休季期間也在訓練，很少有機會好好的看場電影，很高興今天有機會能這樣看場電影。

而在高中3年兩次拿下MVP的高國豪也說，今天難得有這個機會可以看電影，上次看電影應該是半年前了，看哪部「我還真的忘了」，今天能來看電影他很開心。1060307

(中央社)