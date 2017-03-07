專注訓練終奪冠 松山獲邀參加電影首映
HBL松山高中整年專注訓練，少有從事休閒活動的機會，經過整年的努力終於拿下今年男子組冠軍，今天他們獲邀參加電影首映會時直呼，「真的好久沒看電影了」。
高中籃球聯賽（HBL）男子組冠軍隊松山高中今天受邀擔任電影「金剛：骷髏島」首映會嘉賓，包括平常嚴肅的教練黃萬隆、在冠軍賽大殺四方的高國豪等人，都來到大直美麗華影城參加這場盛會。
當被問到今年贏球的心情，黃萬隆說，去年松山整季都在贏球，卻輸在最後一場球，所以今年他一直提醒球員，一定要打敗去年輸過的球隊，最後松山也真的做到了。
黃萬隆也提到，他和松山的球員整年幾乎都專注在訓練上，連休季期間也在訓練，很少有機會好好的看場電影，很高興今天有機會能這樣看場電影。
而在高中3年兩次拿下MVP的高國豪也說，今天難得有這個機會可以看電影，上次看電影應該是半年前了，看哪部「我還真的忘了」，今天能來看電影他很開心。1060307
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。