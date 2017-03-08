贈獎》張智成《18》送愛戀花草精油禮

（圖／海蝶音樂提供）

18種回憶，抵禦殘酷生活的武器

愛情解憂師張智成 一次誠意的升級 一次躍進的重生

感謝父母親讓他擁有唱歌的音樂天分，給了一對靈敏的耳朵，這是福報

人生唯一不變的堅持就是要做出好專輯

18是回到起點 是回到最初的自己 單純的心

用最單純最誠懇的聲音 唱出複雜和矛盾的心情

回縮在18歲時的熱情和勇敢裡。

張智成Z-chen

第九張國語專輯《18》

2017.3.10海蝶音樂發行

生活不如意十之八九，就像 我愛的人不一定愛我

多少人都在殘酷的生活裡起起伏伏，一路學習面對和成長。我們抵禦殘酷生活的武器，不是雞湯，而是回憶。

歡樂的聚會、破碎的友情、不完美的初戀、熱血的青春、痛哭的分手、溫馨的家人、TA的笑容、怦然的心動、激烈的爭執、坎坷的旅途、那一天的好天氣、溫暖的一碗面、一通半夜裡的電話……18種回憶，組成了我們生命的有機體，哪怕是心酸和疼痛，都留下了無法磨滅的印跡。

我們不能永遠18歲，但永遠能過活得像18歲。保護著18年後的我們，大概恰恰是18歲時的那個自己。

我們容易遇到好聲音，也容易聽到好歌曲，難的是遇到理解。

張智成出道18年的第九張音樂作品《18》，講述自己和我們的18種回憶，武裝我們傷痕累累的心。

18年的音樂

張智成出道18年，但在18年前，他一度放棄了唱歌。因為一次比賽的挫敗，讓他對自己唱歌產生了懷疑。但依靠著對音樂的熱愛和與音樂有關的回憶，他再次站上了舞臺，而這一次等待他的是冠軍，也從此堅定了他對音樂的執著信念。這一唱，就唱了十八年。十八年的音樂路，他也經歷了各種起伏，這些經歷，也讓他的音樂更有表現力和感染力。專輯中有一些歌曲也是來自于智成學生時代參加的音樂社團“螺絲釘”的成員的作品。同時力邀了智成一路以來的好朋友音樂人彭學斌老師，擔當專輯製作人。這些最瞭解智成的人，帶來了最“張智成”的一張專輯。

我們容易遇到好聲音，也容易聽到好歌曲，難的是遇到理解。成長讓他不再只是一個新歌手，而是一個心歌手。

（圖／海蝶音樂提供）

18歲的瘀青

我們不能永遠十八歲，但永遠能過活得像十八歲。保護著十八年後的我們，大概恰恰是十八歲時的那個自己。對智成來說18歲那一年的初戀，讓他在感情觀上有巨大的改變。那是他的瘀青。我們每個人都是這樣在磕磕碰碰中長大的，瘀青是我們成長的印跡，也造就了現在的自己。智成說：“能再度抱著十八歲那年的心，去愛去付出，是一件幸運的事。”這是他的願望 ，也是他的音樂。

18種的回憶

我們如何收藏回憶？用照片、用錄音、用聊天記錄……？張智成選擇用音樂。每一首歌都喚起你一段回憶。再難過的經歷，過幾年回頭看，都只是回憶的碎片。人生沒有什麼過不去的，回憶無法穿越時空來傷害你，卻能提醒你如何成為了你，而這便成為了我們抵抗命運風暴的武器。

（影音／取自海蝶音樂/太合音樂 Taihe Music Youtube）

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活動日期：3月8日下午2時～3月21日下午2時截止

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(香味隨機出貨)

◎ 得獎公佈：3/22 下午2時後公布，得獎名單公布於本網頁。

◎ 領獎方式：限親領，或請親友持得獎人身分證明文件代領

2017年3月23日中午12時～3月29日下午5時（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理），前往時報大樓：「台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站）」，撥打電話(02)2308-7111轉分機2570領取。

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(中時電子報)