趙天麟85大樓首場市長初選造勢　主持新經濟

志在角逐下屆高雄市長的民進黨立委趙天麟（中）7日在高雄85大樓74樓觀景台舉辦新經濟列車啟動記者會政策發表，吸引逾百位各界人士力挺。（王錦河攝）

志在角逐下屆高雄市長的民進黨立委趙天麟（中排右三）7日在高雄85大樓74樓觀景台舉辦新經濟列車啟動記者會政策發表，吸引逾百位各界人士力挺，趙天麟和紙風車兒童劇團團長任建誠（中排右起）、高應大國企所教授暨新時代智庫經濟組召集人李仁耀、美麗島學苑執行長陳志勇等人士一同推動列車桿，象徵起跑參加黨內初選。（王錦河攝）

志在角逐下屆高雄市長的民進黨立委趙天麟（中）7日在高雄85大樓74樓觀景台舉辦新經濟列車啟動記者會政策發表，吸引逾百位各界人士力挺。（王錦河攝）

志在角逐下屆高雄市長的民進黨立委趙天麟（中）7日在高雄85大樓74樓觀景台舉辦新經濟列車啟動記者會政策發表，吸引逾百位各界人士力挺。（王錦河攝）

志在角逐下屆高雄市長的民進黨立委趙天麟（中）7日在高雄85大樓74樓觀景台舉辦新經濟列車啟動記者會政策發表，吸引逾百位各界人士力挺。（王錦河攝）

志在角逐下屆高雄市長的民進黨立委趙天麟（中）7日在高雄85大樓74樓觀景台舉辦新經濟列車啟動記者會政策發表，吸引逾百位各界人士力挺。（王錦河攝）

志在角逐下屆高雄市長的民進黨立委趙天麟（中）7日在高雄85大樓74樓觀景台舉辦新經濟列車啟動記者會政策發表，吸引逾百位各界人士力挺。（王錦河攝）

志在角逐下屆高雄市長的民進黨立委趙天麟（中）7日在高雄85大樓74樓觀景台舉辦新經濟列車啟動記者會政策發表，吸引逾百位各界人士力挺。（王錦河攝）

志在角逐下屆高雄市長的民進黨立委趙天麟（中）7日在高雄85大樓74樓觀景台舉辦新經濟列車啟動記者會政策發表，吸引逾百位各界人士力挺。（王錦河攝）

志在角逐下屆高雄市長的民進黨立委趙天麟（中）7日在高雄85大樓74樓觀景台舉辦新經濟列車啟動記者會政策發表，吸引逾百位各界人士力挺。（王錦河攝）

志在角逐下屆高雄市長的民進黨立委趙天麟（中）7日在高雄85大樓74樓觀景台舉辦新經濟列車啟動記者會政策發表，吸引逾百位各界人士力挺。（王錦河攝）

志在角逐下屆高雄市長的民進黨立委趙天麟（中）7日在高雄85大樓74樓觀景台舉辦新經濟列車啟動記者會政策發表，會後接受媒體採訪。（王錦河攝）

志在角逐下屆高雄市長的民進黨立委趙天麟7日在高雄85大樓74樓觀景台舉辦新經濟列車啟動記者會政策發表，其中1位從事設計的支持者（中）到場力挺並在現場留影。（王錦河攝）

志在角逐下屆高雄市長的民進黨立委趙天麟7日在高雄85大樓74樓觀景台舉辦新經濟列車啟動記者會政策發表，其中1位從事設計的支持者（中）到場力挺並在現場自拍留念。（王錦河攝）

志在角逐下屆高雄市長的民進黨立委趙天麟7日在高雄85大樓74樓觀景台舉辦新經濟列車啟動記者會政策發表，吸引大約150位各界人士力挺，趙天麟和紙風車兒童劇團團長任建誠、高應大國企所教授暨新時代智庫經濟組召集人李仁耀、美麗島學苑執行長陳志勇等人士一同推動新經濟列車桿，象徵起跑參加黨內初選。

趙天麟表示記者會選在高雄85大樓舉行是因當年謝長廷勝選入主高雄市府時，帶領團隊眺望高雄港提出海洋首都的構想就在85大樓，陳菊主政高雄10年後也在此地發表政策白皮書，當時他擔任陳菊發言人，在此舉辦首場造勢記者會頗有傳承意味。

趙天麟主持新經濟，他表示未來翻轉高雄創新經濟的思維就在產業創新、大港經濟與智慧城市等3大領域，他將邀集學者、業者、專家與市民共同激盪思維，做為擬定新經濟政策白皮書的參考依據，且每周推出具體政策舉辦座談，深入基層與市民展開良性互動。他強調新經濟列車啟動記者會並非宣布正式角逐初選提名的開始，而是他推動創新政策理念的起點。

(中時)