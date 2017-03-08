吳育柔一天只睡4小時 苦讀拚上台大
大學繁星放榜，錦和高中學生吳育柔在校表現優異，認真上進，以三類科系為目標，憑著努力認真苦讀，把握任何可以唸書的時間，在校全力衝刺學測，一天只睡4小時，贏得66級分的成績，順利錄取台灣大學園藝景觀學系，也是她心目中理想的科系。
學生王筠生不曾上過安親班補習班，放學後，大部分的時間都自己安排，高二時，曾獲選「新北市青年外交大使」，幸運地從百人之中脫穎而出，代表新北市赴美國高中文化體驗交流，對語文有極高的興趣，本次錄取清華大學中國文學系乙組（華語文教學組），可以發揮長才。
學生王文伶是一位認真負責、溫和善良、爽朗開懷且樂於助人的人，出生於新住民家庭，符合中低收入戶資格，兩年皆至區公所申請辦理，所獲的補助皆用於學費的支出，她非常惜福、體貼父母親的辛勞。
她在學校總是善用每分每秒的學習時間，與同學合作無間，互相砥礪成長，成績在校也總是名列前茅，除了父母親的期望外，從小我便很嚮往自己能到銀行工作，這次錄取台北大學金融與合作經營學系，一圓其夢想，繁星上榜後，也會繼續認真念書，並協助班上其他同學。
(中時)
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