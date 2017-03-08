羅東鎮長選舉 國民黨宜蘭縣黨部搶先民調
國民黨籍羅東鎮長林姿妙連任屆滿後，計畫挑戰宜蘭縣長，鎮長一席黨內有議員陳鴻禧、吳秋齡表態參選，國民黨宜蘭縣黨部今(8日)啟動「2018年羅東鎮長擬參選同志」預選專案暨民意調查相關程序，以民調作為提名「重要關鍵、決定性的基礎」，但國民黨中央組發會早在上月24日發函「請勿提前啟動」，宜蘭縣黨部率全國之先，也因此引發爭議。
羅東鎮是宜蘭縣的大票倉，人口僅次於宜蘭市，是縣內第2大鄉鎮，也是重要的商業重鎮，由於國民黨內有意接棒者有議員陳鴻禧與吳秋齡，2人基層實力雄厚，鎮長之爭誰也不讓誰，因此縣黨部決定採用民調做為參考依據。
國民黨宜蘭縣黨部主委張建榮透過新聞稿表示，國民黨人才濟濟，現任鎮長林姿妙任期即將屆滿，積極布局參選下屆縣長，有意問鼎下屆羅東鎮長寶座者躍躍欲試、動作頻頻。
張建榮指出，基於地方選情特性與實際需要，在黨內中央尚未頒布「2018年鄉、鎮、市長選舉本黨候選人提名作業」相關規定之前，為鞏固團結，回應基層黨員與羅東鎮黨部的請求，決定將民調結果作為提名的重要依據。
國民黨宜蘭縣黨部昨宣布，8日啟動「2018年羅東鎮長擬參選同志」預選專案暨民意調查相關程序，並且於3月10日至14日辦理擬參選人領表登記作業，3月31日、4月1日，4月2日舉行民調。
宜蘭縣黨部率先啟動民調的動作，卻也牴觸了國民黨中央組發會於2月24日發函給宜蘭黨部的明確指令「中央公函未頒佈前勿提前《啟動9合1機制》」。
國民黨組發會幹部指出，鄉鎮市長候選人提名一事，應由中央頒布實施時程及作業要點，才能發揮聯合競選最大效益。地方貿然提前啟動民調，恐衍伸爭議，中央已函示不難提早辦民調，宜蘭縣仍執意舉辦，假如其他縣市也跟著宜蘭有樣學樣，豈不大亂。地方黨部若抗命，黨中央也會祭出處分。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。