羅東鎮長選舉 國民黨宜蘭縣黨部搶先民調

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國民黨籍羅東鎮長林姿妙連任屆滿後，計畫挑戰宜蘭縣長，鎮長一席黨內有議員陳鴻禧、吳秋齡表態參選，國民黨宜蘭縣黨部今(8日)啟動「2018年羅東鎮長擬參選同志」預選專案暨民意調查相關程序，以民調作為提名「重要關鍵、決定性的基礎」，但國民黨中央組發會早在上月24日發函「請勿提前啟動」，宜蘭縣黨部率全國之先，也因此引發爭議。

羅東鎮是宜蘭縣的大票倉，人口僅次於宜蘭市，是縣內第2大鄉鎮，也是重要的商業重鎮，由於國民黨內有意接棒者有議員陳鴻禧與吳秋齡，2人基層實力雄厚，鎮長之爭誰也不讓誰，因此縣黨部決定採用民調做為參考依據。

國民黨宜蘭縣黨部主委張建榮透過新聞稿表示，國民黨人才濟濟，現任鎮長林姿妙任期即將屆滿，積極布局參選下屆縣長，有意問鼎下屆羅東鎮長寶座者躍躍欲試、動作頻頻。

張建榮指出，基於地方選情特性與實際需要，在黨內中央尚未頒布「2018年鄉、鎮、市長選舉本黨候選人提名作業」相關規定之前，為鞏固團結，回應基層黨員與羅東鎮黨部的請求，決定將民調結果作為提名的重要依據。

國民黨宜蘭縣黨部昨宣布，8日啟動「2018年羅東鎮長擬參選同志」預選專案暨民意調查相關程序，並且於3月10日至14日辦理擬參選人領表登記作業，3月31日、4月1日，4月2日舉行民調。

宜蘭縣黨部率先啟動民調的動作，卻也牴觸了國民黨中央組發會於2月24日發函給宜蘭黨部的明確指令「中央公函未頒佈前勿提前《啟動9合1機制》」。

國民黨組發會幹部指出，鄉鎮市長候選人提名一事，應由中央頒布實施時程及作業要點，才能發揮聯合競選最大效益。地方貿然提前啟動民調，恐衍伸爭議，中央已函示不難提早辦民調，宜蘭縣仍執意舉辦，假如其他縣市也跟著宜蘭有樣學樣，豈不大亂。地方黨部若抗命，黨中央也會祭出處分。

(中時)