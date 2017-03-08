全台首創！雙和用創意為癌友「打氣」

雙和醫院自3月7日起，舉辦象徵生命延續、極具正面積極意義的「抗癌新生GO LIVE！」活動。（葉書宏翻攝）

雙和醫院自3月7日起，舉辦象徵生命延續、極具正面積極意義的「抗癌新生GO LIVE！」活動。（葉書宏翻攝）

衛生福利部雙和醫院自106年3月7日起，舉辦象徵生命延續、極具正面積極意義的「抗癌新生GO LIVE！」活動，首創將以往生硬的疾病衛教資訊透過投幣式(祝福代幣)「GO LIVE打氣機」提供給病人，充滿希望與活力的設計，不僅活絡癌症治療過程的氣氛，也替癌友與醫護人員搭起更多互動橋樑。

雙和醫院副院長賴鴻政表示：｢雙和醫院不只是提供醫療服務，更可以透過不同方式提供病友及家屬溫暖自在的環境，作為癌友最堅強的後盾，本次由婦產部發起的創新衛教活動，串連院內各大癌症從主治醫師、護理師到個管師，全體總動員，讓參與活動的癌友都能透過這個癌友打氣機，收到醫師的親筆書寫打氣小卡，藉此鼓勵癌友積極對抗疾病，擁有展開新生活的希望，奠定醫病之間良好溝通基礎，讓癌友對於治療更有信心。｣

癌症已連續34年高居國人死因之首，根據衛福部及國民健康署所公布的102年癌症統計，台灣單年新增罹癌人數就近10萬人，每5分18秒就有一人罹癌，每11分13秒即有一人因癌症而死亡。衛生福利部雙和醫院為台北醫學大學附屬醫院，近三年新增收治病例就高達4237人，是新北地區癌症治療重鎮。

根據大型的文獻回顧調查顯示，醫病關係對於初診斷癌症病人治療計劃之決定有正向的影響，而自覺醫病關係較好的癌症病人，也有較高的滿意度，且疾病相關自我效能越高。因此如何建立良好醫病關係提升癌症患者的治療和照顧更顯重要。雙和醫院副院長賴鴻政表示：「罹患癌症使人徬徨，癌友十分仰賴醫護人員給予治療建議，很需要心理支持與引導，良好的醫病關係有助強化病人對於醫院的信任，也提升治療信心！」

癌友在治療的過程中，會因為病情的波動而影響心情，此時主治醫師、個管師與醫護人員就是癌友最重要的夥伴，良好的醫病關係有助於提升癌友的治療信心。為了鼓勵病友，讓癌症衛教更有溫度、提升醫病關係。

雙和醫院自106年3月7日起，由婦產部主導發起「抗癌新生GO LIVE」活動，首創投幣式(祝福代幣)「GO LIVE打氣機」，打氣機內是裝有衛教資訊與驚喜小禮的打氣罐。當癌症病友與主治醫師洽詢後，可向醫護人員領取「祝福代幣」，再將代幣投入24小時運作的打氣機中，即可取得專屬的祝福與鼓勵小禮，其中還有各大癌症主治醫師親筆書寫的鼓勵小語，期待透過趣味互動的方式為癌友們加油打氣！

活動開跑當日，醫護人員齊聚第一醫療大樓婦產部，由雙和醫院副院長賴鴻政宣布抗癌新生GO LIVE打氣機正式啟用，並由院內各大癌症主治醫師攜手將親筆書寫的鼓勵小語掛上抗癌新生GO LIVE希望樹，象徵雙和醫院全體醫護人員守護癌友的決心。

副院長賴鴻政呼籲：「如果罹患癌症，一定要積極與醫師討論，按部就班接受治療，不要延誤了自己的病情，現在醫學進步，有治療就有希望，不用太大的恐慌或害怕，用樂觀的心情迎接每一天，每一天都是新生！」。

雙和醫院抗癌新生GO LIVE活動預計舉辦至106年4月7日止，活動打氣機與希望樹設置於第一醫療大樓2樓婦產部走廊，歡迎有興趣的民眾前往寫下鼓勵的話語，為癌友、其家人與辛苦的醫護人員加油打氣。

(中時)